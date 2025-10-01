Svetový deň srdca si v pondelok 29. septembra pripomenuli aj v Starej Pazove. Bola to spoločná akcia Červeného kríža Stará Pazova a miestneho Domu zdravia Dr. Jovana Jovanovića-Zmaja.
Na Námestí Dr. Zorana Đinđića, kde boli postavené stánky, občania si mohli zdarma vymerať krvný tlak, hladinu cukru v krvi a porozprávať sa so zdravotníkmi. Tohtoročná kampaň sa niesla pod heslom Nezmeškaj ani jeden úder srdca a jej cieľom bolo zvýšiť povedomie o tom, že každý úder srdca je dôležitý a nevyhnutný pre zdravý život. V tento deň zamestnanci Červeného kríža Stará Pazova ukázali aj praktický výcvik reanimácie, čím si zároveň pripomenuli 13. september – Svetový deň prvej pomoci.
Dnes v Klube pre denný pobyt seniorov a osôb s invaliditou ČK Stará Pazova usporiada prednášku na tému Prvá pomoc a liečba v domácnosti. Prednášajúcimi budú Dr. Dragan Jović, lekár, a Mica Miladinovićová, zdravotná sestra. Prednáška sa začne o 15.00 hod.