Správa pre agrárne platby Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vyhlásila Verejnú výzvu na podanie žiadostí o uplatnenie práva na prémiu za mlieko za tretí kvartál 2025. Právo na podporu sa získava vo výške 19 dinárov za liter mlieka.
Žiadosti sa podávajú od 1. do 31. októbra, a to výlučne prostredníctvom platformy eAgrar, resp. portálu ePodsticaji.
Právo na prémiu za mlieko majú právnické osoby, podnikatelia a fyzické osoby – držitelia rodinného poľnohospodárskeho gazdovstva, za predpokladu, že pred podaním žiadosti podľa tejto výzvy bola v Registri poľnohospodárskych hospodárstiev obnovená registrácia na rok 2025.
Prémia sa vzťahuje na kravské, ovčie a kozie surové mlieko, ktoré bolo vyrobené na vlastnom hospodárstve zo zvierat označených a registrovaných vo vlastnom stáde a ktoré bolo dodané v treťom kvartáli 2025, teda od 1. júla do 30. septembra 2025.