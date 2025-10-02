1187 – Saladin vstúpil do Jeruzalema ako jeho právoplatný panovník.
1452 – narodil sa anglický kráľ Richard III., ktorý vládol v rokoch 1483 až 1485.
1608 – holandský optik a vynálezca Johannes Lippershey prihlásil patent prototypu moderného ďalekohľadu so šošovkami.
1847 – narodil sa nemecký štátnik a poľný maršal Paul von Hindenburg.
1867 – narodila sa v Polichne spisovateľka a dramatička Božena Slančíková-Timrava.
1870 – obyvateľstvo Pápežského štátu (oficiálne „Patrimonium Sancti Petri“) sa plebiscitom rozhodlo spojiť s Talianskom a hlavným mestom zjednoteného Talianska sa namiesto Florencie stal Rím.
1909 – narodila sa vo Vyšnom Kubíne spisovateľka Margita Figuli.
1924 – na zasadnutí Spoločnosti národov prijalo 21 krajín na čele s Francúzskom tzv. Ženevský protokol o mierovom riešení medzinárodných sporov.
1951 – narodil sa britský žánrovo všestranný hudobník, spevák a skladateľ, ale aj príležitostný herec Sting, vlastným menom Gordon Matthew Sumner.
1958 – Guinea vyhlásila nezávislosť od Francúzska.
2008 – írsky parlament schválil ako prvý v EÚ zákon o ochrane vkladov v írskych bankách.