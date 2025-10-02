Veteráni Futbalového klubu Slávia 1933 z Kovačice sú v poslednom období mimoriadne aktívni. Odohrali zápasy s veteránmi z Ljubovije a Zemuna a v rámci programu kovačických osláv v sobotu 4. októbra na svojom ihrisku v Športovo-rekreačnom stredisku Slávia uvítajú veteránov FK Tatra z Kysáča. Tento priateľský zápas sa začne o 16. hodine.
V priebehu septembra kovačickí futbaloví veteráni najprv odcestovali do Ljubovije, kde si zmerali sily s FK Drina a zápas sa skončil výhrou kovačického tímu výsledkom 1 : 2 (na polčase 1 : 0). Dňa 25. septembra veteráni FK Slávia 1933 hosťovali v Batajnici a na tamojšom štadióne vyhrali v zápase s veteránmi FK 13. máj Zemun. Výsledok bol 1 : 2 (na polčase 1 : 1) a obidva góly pre kovačickú Sláviu vsietil Stanislav Dudáš.