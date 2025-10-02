Ďalšie číslo týždenníka je na ceste k čitateľom. Na titulnej strane je záber z 35. Petrovského maratónu. Každá pravidelná rubrika prináša aktuálne diania. Prílohou čísla je Životný štýl.
V novom čísle sa medziiným píše sa aj o 53. Veľtrhu lovu, rybolovu a ekológie v Novom Sade, ako aj o podpísaní zmluvy o financovaní výstavby komunikácií v priemyselnej zóne v Petrovci. V poradí 3. medzinárodný kongres o cestovnom vidieckom ruchu bol v Selenči. V Parizánskej Ľupči bola oslava 500. výročia založenia evanjelického cirkevného zboru, v Petrovci prebiehala recitačná súťaž žien v organizácii ASSŽ, zatiaľ čo petrovskí spolkári langošmi prispeli k humanitárnym účelom. V Starej Pazove udelili bezplatné autosedačky a v Padine odborníčky poskytli rady o hyperaktivite detí. Je tu aj reportáž o jubileu – 50. výročí svadby manželov Krupinskovcov z Pazovy.
Kultúrne strany ponúkajú príspevky z udelenia cien Obce Kovačica v oblasti kultúry za rok 2024, 21. obecnej prehliadky výtvarnej tvorby v Pazove, o divadelnej premiére v Hložanoch, hudobno-literárnom večierku v Kovačici venovanom 100. výročiu narodenia Zuzany Chalupovej. Na 18. FETRA pivnické divadlo potvrdilo kvalitu a v Pazove bola premiéra zborníka venovaného VHV.
Športové strany sú predovšetkým futbalové a je tu aj riport z 35. Petrovského maratónu 2025.
V prílohe Životný štýl si čitatelia môžu prečítať rozhovor so známym slovenským spevákom a skladateľom Petrom Nagyom a sú tu aj praktické rady o správnom použití klimatizácie v aute, o údržbe vlasov.
Na záverečnej strane je mužstvo MOMS Kulpín.