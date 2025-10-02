V sobotu 4. októbra sa na Mestskom námestí v Inđiji od 10. do 15. hodiny uskutoční Veľtrh tvorivosti vidieckych žien vo Vojvodine. Ide o tradičné podujatie, ktoré sa každoročne koná v inom meste pri príležitosti Medzinárodného dňa vidieckych žien.
Cieľom veľtrhu je poukázať na významný prínos žien na vidieku – ich úlohu pri rozvoji poľnohospodárstva, zachovávaní kultúrneho dedičstva, zlepšovaní kvality potravín a v boji proti chudobe.
Obec Inđija je tento rok už po druhýkrát hostiteľom tohto podujatia.
Každoročne sa veľtrhu zúčastnia ženy z takmer 200 združení z celého územia Vojvodiny, ktoré návštevníkom predstavia svoje ručné práce, suveníry, textilné výrobky či tradičné domáce jedlá.