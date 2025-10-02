Pri príležitosti Národného týždňa dojčenia usporiadala včera Polivalentná patronátna služba Domu zdravia Dr. Jovana Jovanovića-Zmaja v Starej Pazove prednášku o význame dojčenia. Bola to jedna z viacerých ich aktivít zameraných na podporu reprodukčného zdravia.
O dojčení a jeho benefitoch pre novorodenca a matku hovorila v mene Ústavu pre verejné zdravie Srbska Dr. Milana Jovanovića Batuta patronátna sestra Branislava Mandićová, koordinátorka pre dojčenie v Obci Stará Pazova. Prednáška sa konala v Stredisku pre prevenciu a zúčastnili sa jej budúce matky.
Tento rok si Národný týždeň dojčenia pripomíname od 29. septembra do 6. októbra pod heslom Matkino mlieko – pre zdravšiu planétu, ktoré zdôrazňuje význam dojčenia nielen pre zdravie matky a dieťaťa, ale aj ochranu životného prostredia.
Podľa slov Branislavy Mandićovej sa rozhodnutie o dojčení začína ešte v tehotenstve, pričom prvá hodina, resp. prvý deň po pôrode je kľúčovým pre úspešné zavedenie laktácie. Budúce matky sa preto vzdelávajú pred pôrodom, aby sa predišlo problémom.
Matkino mlieko je nenahraditeľné pre rast a vývoj novorodenca. Už v prvých hodinách sa vylučuje kolostrum, ktoré posilňuje imunitu, upevňuje emocionálne puto medzi matkou a dieťaťom a prispieva k rýchlejšiemu zotaveniu rodičky. Dojčenie zároveň pôsobí ako prevencia proti rakovine prsníka a maternice.
„Už v pôrodníctve máme tzv. zlatú hodinu, ktorá je veľmi dôležitá. To znamená, že dojčenie by sa malo začať v prvej hodine po pôrode. Matka položí svoje dieťa na brucho a ono sa samo doplazí hneď k prsníku,“ povedala okrem iného Mandićová. Ak je to možné, dojčenie by malo trvať 24 mesiacov, pričom prvých päť mesiacov je podľa zdravotníkov nevyhnutných. So všetkými zdravotnými výhodami je dôležitý aj ten ekonomický moment pre rodinný rozpočet, ktorý vynáša aj 25-tisíc dinárov mesačne, ak sa kupuje strava pre bábätko.