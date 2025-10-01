S posledným septembrovým dňom odštartovala aj elitná európska klubová basketbalová súťaž – EuroLeague. Už sme viackrát spomínali, že ide o zatvorenú ligu, niečo podobné, čo bohaté európske futbalové kluby chceli dosiahnuť so Superligou.
Podstata je jednoduchá – kto má peniaze, je vítaný. Nehrá sa žiadna kvalifikácia, získavajú sa viacročné licencie a tak v sezóne, ktorá sa práve začala, súťaží aj Dubai Basketball, klub s „dlhoročnou“ tradíciou a „bohatou“ históriou, ktorá začala v roku 2023.
Zároveň ide o klub zo „tradičnej“ basketbalovej krajiny – Spojených arabských emirátov, zo štátu v „srdci Európy“. Preto je celkom logické, že je tento celok zapojený do EuroLeague. Samozrejmosť.
Ako vieme, Dubai Basketball v minulej sezóne prvýkrát vystúpil aj v regionálnej basketbalovej ABA lige a ruku na srdce, dobre sa predstavil. Hráčsky káder je aj v tejto sezóne kvalitný, dokonca možno ešte lepší ako minuloročný. V tíme sú aj reprezentanti Srbska Aleksa Avramović a Filip Petrušev, ako aj niekdajší reprezentant Danilo Anđušić, je tu aj Nemanja Dangubić. Kapitánom je Slovinec Klemen Prepelič, v tíme sú aj výborní Dženan Musa a Dāvis Bertāns, tiež legionári z Turecka a množstvo hráčov z USA. Nie je teda prekvapením, že Dubai Basketball môže v tejto sezóne postúpiť do play-off EuroLeague a účasť na záverečnom F4 turnaji rozhodne nie je vylúčená.
Svoju kvalitu Dubai potvrdil už na štarte, a to práve proti predstaviteľovi Srbska, Partizanu. Na domácej pôde vyhrali 89 : 76 a čierno-bieli s konečným výsledkom ešte môžu byť aj spokojní, keďže občas mali aj dvadsaťbodové manko.
Tím belehradského klubu počas najväčšej časti zápasu pozostával zo zahraničných hráčov. Samozrejme, nejde o negatívnu konštatáciu smerovanú proti hráčom, ale o otázku smerovanú na vedenie klubu a celého Basketbalového zväzu Srbska: ako plánujú dosahovať lepšie výsledky na reprezentačnej úrovni, napríklad postup do štvrťfinále majstrovstiev Európy, ak sa nepracuje s mladšími selekciami a vedúce pozície v dvoch najväčších kluboch v krajine sú obsadené Američanmi a inými cudzincami? V akom záujme sa systematicky ničí náš basketbal? Čo a kto sa za tým skrýva a ako sme sa z krajiny basketbalu stali akousi kolóniou, ktorá nedokáže vyprodukovať kvalitný káder?
Nad tým sa treba zamýšľať, a preto pozerajúc na komentáre na sociálnych sieťach a urážky, ktoré si navzájom píšu „fanúšikovia“ dvoch belehradských celkov, sa môžeme len smiať, aj keď by nám všetkým, ozajstným milovníkom basketbalu, malo byť do plaču.
Omnoho lepšie nie je ani v radoch červeno-bielych. Už v prvom kole na domácej pôde sa Crvena zvezda pošmykla proti talianskemu Milánu. Situácia s kádrom, či basketbalovým slovníkom povedané, rosterom, je podobná – vedúce roly majú cudzinci. Pravda, sú tu ešte Davidovac, Kalinić či Dobrić, ale sú to skúsení basketbalisti, ktorí majú nad 30 rokov a na dlhšie obdobie sa reprezentácia s nimi plánovať nemôže.
Samozrejme, toto kritizovanie je opakom toho, čo robí Dubai. Aj Dubai má v tíme množstvo legionárov a ani jedného hráča zo Spojených arabských emirátov, ale žiadna paralela medzi našim basketbalom a basketbalom v tejto krajine na Blízkom východe je neprípustná! Preto aj článok o začiatku EuroLeague sa prirodzene núti písať týmto smerom.
Najjednoduchšie by bolo popísať výsledky, spomenúť, že aj Partizan aj Crvena zvezda na otvorení sezóny nepríjemne prehrali a zatvoriť oči pred kompletnou situáciou, ktorá za dôsledok nebude mať nič dobré. Vlastne, v budúcom čase ani netreba hovoriť, je to naša realita už teraz.