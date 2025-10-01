V piatok 10. októbra o 19. hodine v Hajdušici sa uskutoční tradičný výročný koncert pod názvom Jej Veličenstvo Lora v organizácii KUS Bratstvo a MOMS Hajdušica.
V programe vystúpia členovia Detského folklórneho súboru Lastovičky, zmiešaná spevácka skupina, sólisti a recitátori KUS Bratstvo. Okrem domácich vystúpia aj hostia, a to predstavitelia SKUS Slnečnica z Padiny, MOMS Biele Blato a KUS Vuka Karadžića z Plandišta.
Sprievodným podujatím koncertu bude výstava fotografií Verejný život Slovákov vo Vojvodine. Po programe bude usporiadaná tanečná zábava.