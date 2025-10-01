Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva včera v rámci verejnej rozpravy o Návrhu zákona o úradných kontrolách zorganizovalo okrúhly stôl venovaný predstaveniu tohto legislatívneho riešenia.
Cieľom okrúhleho stola bolo prostredníctvom odborného dialógu prerokovať navrhovaný text zákona, ako aj prostredníctvom výmeny skúseností a pripomienok zabezpečiť čo najkvalitnejšie legislatívne riešenie, ktoré bude v službách občanov, hospodárstva a európskej budúcnosti Srbska.
Ako sa uvádza v oznámení, návrh zákona plne zlaďuje opatrenia v Srbsku so štandardmi Európskej únie, čím sa vytvárajú podmienky na bezproblémový vývoz zvierat, potravín, krmív a ďalšieho tovaru.
Na okrúhlom stole zdôraznili, že tento návrh zavádza systém preverovania v celom potravinovom reťazci v krajine, podľa princípu „od poľa až po stôl“, a jasne odlišuje úradné kontroly od iných činností.
Očakáva sa, že zákon po prijatí v Národnom zhromaždení začne platiť od 1. marca 2026, čo predstavuje lehotu, v rámci ktorej musia inštitúcie a hospodárstvo spoločne pracovať na príprave systému na jeho plné uplatňovanie, čím sa potvrdí pripravenosť Srbska na reformy a zladenie s európskymi štandardmi.