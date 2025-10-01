Obec Báčsky Petrovec bola zvolená, aby mala účasť v programe URBACT Pioneers Accelerator, spolu s 27 ďalšími mestami z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Severného Macedónska. Program sa uskutočnil v Slovinsku, v Ľubľane.
Cieľom programu je posilňovať kapacity lokálnych samospráv a jednotlivcov prostredníctvom výmeny poznatkov, nadväzovania kontaktov a praktickej práce na lokálnych iniciatívach so zameraním na urýchlenie udržateľného a inovatívneho mestského rozvoja.
Obec Báčsky Petrovec sa v rámci programu zameria na tému nakladania s odpadom v spolupráci s tunajším komunálnym podnikom.
Na prvom programovom stretnutí v polovici septembra sa petrovský tím zoznámil s mentormi a zástupcami iných miest, vymenil si skúsenosti a mal možnosť vidieť inšpiratívne príklady udržateľných riešení.
Zapojením sa do tohto programu Obec Báčsky Petrovec sa stáva súčasťou regionálnej siete pionierov, ktorí spoločne pracujú na vytváraní udržateľnej budúcnosti.
Zdroj: VKP Komunalac