Odo dnes sa v Srbsku zvýši priemerná cena elektrickej energie pre domácnosti a malých odberateľov o 6,6 percenta.
Rada Agentúry pre energetiku Republiky Srbsko (AERS) na zasadnutí koncom augusta na žiadosť Elektrohospodárstva Srbska (EPS) schválila rozhodnutie o vyššej cene elektrickej energie pre garantované zásobovanie.
Ako uviedol AERS, priemerná cena elektrickej energie pre odberateľov, ktorí majú nárok na garantované zásobovanie za regulované ceny, teda pre domácnosti a malých odberateľov, bude od októbra vyššia oproti doterajšej priemernej cene o 6,6 percenta z dôvodu rastu cien prístupu k prenosovej a distribučnej sústave.