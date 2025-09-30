Ministerstvo vnútra dnes upozornilo občanov, aby neotvárali SMS správy, ktoré sa týkajú údajných dopravných priestupkov, prekročenia rýchlosti, nezaplateného mýta alebo iných podobných údajných povinností.
V oznámení sa uvádza, že ide o phishingový podvod, teda o pokus uviesť občanov do omylu a zneužiť ich osobné a finančné údaje.
Ministerstvo vnútra apeluje na všetkých občanov, aby neotvárali odkazy z takýchto SMS správ,
nezadávali osobné údaje ani údaje o platobných kartách na podozrivých stránkach a ak tak urobili, aby to nahlásili polícii.
Ministerstvo vnútra pripomína občanom, že oficiálna komunikácia o dopravných priestupkoch je možná výlučne prostredníctvom pošty a cez oficiálne štátne služby, nikdy však prostredníctvom SMS správ z neznámych čísel alebo podozrivých internetových odkazov.