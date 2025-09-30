Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s veľvyslankyňou Dánska v Belehrade Pernille Dahler Kardel, s ktorou hovoril o ďalšom posilňovaní bilaterálnych a hospodárskych vzťahov oboch krajín, ako aj o nadchádzajúcom samite Európskeho politického spoločenstva v Kodani.
„Dobré a srdečné stretnutie s veľvyslankyňou Pernille Dahler Kardel, na ktorom sme prerokovali kľúčové otázky našich bilaterálnych a hospodárskych vzťahov, ako aj spôsoby, ako môžeme zlepšiť spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu,“ uviedol Vučić na Instagrame.
Poďakoval sa Dánskemu kráľovstvu za dôslednú podporu, ktorú poskytuje Srbsku na jeho ceste do EÚ, a zdôraznil odhodlanie Srbska ďalej zintenzívňovať vzťahy s Dánskom.
„Zdôraznil som, že pred nami stoja dôležité kroky, ktoré môžeme spoločne podniknúť s cieľom posilnenia dialógu a lepšieho prepojenia, ako aj zachovania regionálnej stability a napredovania celej Európy,“ uviedol prezident Vučić.