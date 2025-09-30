V sobotu 4. októbra v Jánošíku sa uskutoční tretí ročník podujatia Dvor z kukurice v organizácii Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Jánošík a reštaurácie TNT.
Slávnostné otvorenie Dvora z kukurice sa začne v reštaurácii TNT o 10. hodine za účasti Spolku žien Jánošíčanka, Združenia poľovníkov z Jánošíka, SKUS Jánošík, MOMS Jánošík, jánošíckych gazdov a gazdiniek, insitných maliarov, predstaviteľov Galérie Naiva Art Kult z Kovačice, ako aj hostí z Aradáča, Kovačice a Očovej zo Slovenska.
Katarína Mosnáková-Bagľašová, ktorá má na starosti námet a realizáciu Dvora z kukurice, skrátka predostrela na čo sa môžu návštevníci dvora tešiť.
„V sobotu sa to celé začne už ráno sedliackymi raňajkami pre účastníkov. Hneď z rána sa budú robiť kôpky a stohy z kukurice, po čom bude slávnostné otvorenie. Celé podujatie vlastne bude prebiehať v podobe jarmoku, resp. dvora, v ktorom budú stánky prezentujúce staré remeselné práce – práce s kukuricou, bude sa mrviť kukurica na ručnej mrvačke, budú sa sečkovať bíle čiže budú sa sekať kukuričné steblá, bude ukážka spracovania kukurice, ako sa na mažiari mrví kukurica, potom čo sa z nej ďalej vyrába. Súčasťou bude pestrá gastronomická ponuka (aj) jedál z kukurice. Ženy budú pripravovať pukance, koláče z kukuričnej múky a rôzne iné špeciality, napríklad zabíjačkovú kašu podľa tradičného starodávneho receptu. Pre deti budú pripravené ľudové hry spojené s kukuricou – budú si môcť stavať so šúľkov studne, hrať sa s kukuričnými zrnkami, voziť sa na fúriku plnom kukurice, čistiť kukuricu či jazdiť na koňoch. Súčasťou podujatia bude aj pálenie pálenky známej ako chlebouka, ako aj výroba domáceho mydla, do ktorého sa pridáva polohrubá drvená kukurica a pod.“
Súčasťou podujatia bude otvorenie výstavy obrazov a grafík kovačického insitného maliara Martina Jonáša pod názvom Kukuričné klasy Martina Jonáša, potom výstava pracovného tradičného odevu z Jánošíka. Predstavené budú aj ručné práce Zuzany Đukićovej, ktorá štykuje čiže vyšíva na stroji rôzne súčasti ľudového odevu a kultúrno-umelecký program Kukurička červená na Ďura je sadená.
V programe vystúpia FSK Očovan, Mužská spevácka skupina Slovenského kultúrneho centra Aradáč z Aradáča a Aradáčske meškárky. Záverom podujatia sa bude ponúkať guláš, ktorý pripravia jánošícki poľovníci, sedliacka fazuľa pripravená členmi SKUS Jánošík, a bryndzové a kapustové halušky, o ktoré sa postarajú hostia zo Slovenska. Podujatie vyvrcholí tanečnou zábavou so slovenskou hudbou Kukuričný bál.
Podujatiu bude predchádzať celovečerný piatkový program v predvedení hostí FSK Očovan z Očovej zo Slovenska a domácich členov SKUS Jánošík pod názvom Hosť do domu – Boh do domu. Program bude v piatok 3. októbra o 18 hodine.