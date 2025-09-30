V rámci Petrovských dní divadelných včera odznelo predstavenie hercov Detského divadla zo Subotice Hraj sa so mnou.
Na túto príležitosť organizátor festivalu – Slovenské vojvodinské divadlo zabezpečil autobusovú prepravu pre deti nižších ročníkov škôl z Báčskopetrovskej obce – Kulpína a Hložian, ale aj zo Selenče a z Pivnice.
Predstavenie Hraj sa so mnou je spoločným výtvorom autorov Tamása Oláha, Marty Berešovej a Andreja Boku a režíroval ho A. Boka. V predstavení si zahrali Elvira Galová, Zalan Greguss a ako hostia aj Tamás Hajdú, Blanka Horváthová a Csaba Kőműves. Scénografiu, kostýmy a dizajn bábok mala na starosti Sandra Nikačová.
V túžbe poskytnúť svojim deťom všetko, rodičia niekedy zabúdajú dať im to, čo ich deti najviac potrebujú: svoju pozornosť a čas. Toto predstavenie je malou pripomienkou a pozvánkou na hranie.
Režisér a spoluautor hry Andrej Boka o vzniku tejto inscenácie povedal: „Posledných pár rokov som takmer každý víkend bral svoje dve dcéry do divadla a sledoval som s nimi hry. Premýšľal som, čo by bolo pre deti zaujímavé, a potom som si v jednom momente uvedomil, aká je téma – odhodlanie rodičov. V uponáhľanom životnom štýle a v túžbe poskytnúť deťom všetko, zabúdame venovať im pozornosť a čas. Začalo to odtiaľ a potom som skombinoval rôzne motívy a vytvoril základný príbeh. Potom sme dopĺňali pozorujúc ako deti, ktoré sledujú hru, silno reagujú na humor.“
Predstavenie Subotičania hrajú po srbsky a je odporúčané pre deti staršie ako štyri roky a ich rodičov. Získalo aj viacero ocenení a kritici sa o ňom vyjadrili takto: „Detská osamelosť, rozprávaná divadelnými prostriedkami s veľkým, poetickým a symbolickým rozprávaním a humorným jazykom, túto hru úplne odlišuje.“