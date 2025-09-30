Po tridsiaty piaty raz sa v Báčskom Petrovci uskutočnilo športové podujatie, ktorého už na začiatku pomenovali Petrovský maratón, hoci jeho dráhy nikdy nedosahovali skutočného maratónu, ale skôr ide o cezpoľný beh na kratších či dlhších dráhach. Iniciátori a organizátori prvého PM si za heslo podujatia zvolili Krokom a behom za zdravím a toho sa v podstate držia i doteraz.
V nedeľu 28. septembra sa uskutočnil 35. Petrovský maratón, ktorý už desaťročia spája priaznivcov behu všetkých vekových kategórií z Obce Báčsky Petrovec a širšieho okolia. Tento rok sa na maratóne podľa slov organizátorov zúčastnilo zo 580 žiakov a detí zo všetkých základných škôl a gymnázia pôsobiacich na území obce. Aj tohtoročný maratón bol rozdelený na dve časti s dvoma stanovenými štartovacími miestami, v súlade s vekom účastníkov a dĺžkou tratí, tak ako to zvykli robievať dlhý rad rokov.
Prvý štart bol z ihrísk Základnej školy Jána Čajaka o 9. hodine. V tejto časti maratónu sa zúčastnili deti z predškolskej ustanovizne a žiaci nižších ročníkov základnej školy, ako aj žiaci 5. a 6. ročníka, ktorí súťažili na dráhach v dĺžke 200 m, 400 m, 1 000 m a 2 000 m.
Druhý štart nasledoval o 10. hodine z Námestia slobody, kde na dráhu vybehli žiaci 7. a 8. ročníka základnej školy, gymnazisti, seniori, veteráni a ostatní rekreační bežci. Pre túto skupinu boli pripravené dlhšie dráhy 4 000 m a 8 000 m, ktoré si vyžadovali väčšiu odolnosť a pripravenosť, ale zároveň poskytli účastníkom príležitosť otestovať svoje limity.
Tohtoročný maratón na začiatku spestril piesňou chór petrovskej základnej školy, ktorý viedla profesorka hudobnej výchovy Marína Kaňová. Maratón otvorila predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská a jeho moderátormi boli Michal Francisty a Emília Vujačićová.
Celé podujatie prebehlo v športovom duchu. Tímu organizátorov 35. Petrovského maratónu, ktorých vymenovala petrovská lokálna samospráva, pomohli početní sponzori, školy, športové združenia a dobrovoľníci. O bezpečnosť účastníkov sa starali policajti, hasiči a zdravotníci. Na záver pretekov boli odovzdané medaily a diplomy najlepším účastníkom podľa uvedených kategórií.
VÍŤAZI 35. PETROVSKÉHO MARATÓNU 2025
Škôlka – 200 m – dievčence: 1. Isidora Šipošová, 2. Helena Struhárová, 3. Petra Sľúková; chlapci: 1. Martin Poniger, 2. Milan Pálenkáš, 3. Boris Poniger.
Základná škola 1. a 2. trieda – 400 m – dievčence: 1. Zara Rakočevićová, 2. Simona Pavlovová, 3. Anna Zimová; chlapci: 1. Robert Chalupka, 2. Teodor Jević, 3. Adam Gedeľovský.
Základná škola 3. a 4. trieda – 1 km – dievčence: 1. Valéria Valentíková, 2. Agnes Potfajová, 3. Michaela Vargová; chlapci: 1. Michal Poniger, 2. David Žigmund, 3. Jakub Týr.
Základná škola 5. a 6. trieda – 2 km – dievčence: 1. Tea Šusterová, 2. Hana Murtínová, 3. Anna Júlia Marčeková; chlapci: 1. Viktor Blažek, 2. Luka Šuľan, 3. Jordan Petar Obeng.
Základná škola 7. a 8. trieda – 4 km – dievčence: 1. Teodora Jovanovićová, 2. Nikolina Pašićová, 3. Mia Čániová; chlapci: 1. Marek Šuľan, 2, Peter Pavel Kocka, 3. Edvin Žigmund.
Ženy do 45 rokov – 4 km: 1. Ivona Tatliaková, 2. Slađana Obengová, 3. Maja Lačoková.
Muži do 45 rokov – 4 km: 1. Ljubomir Vukšić, 2. Saša Peťkovský, 3. Jonatán Fiala.
Ženy veteránky – 4 km: 1. Anna Sabová, 2. Miroslava Kevenská, 3. Jaroslava Šimová.
Muži veteráni – 4 km: 1. Branislav Chlipec 2. Samuel Andrášik, 3. Ferenc Valtner.
Gymnazisti – 8 km – dievčence: 1. Lucia Beličková, 2. Sara Štrbová, 3. Abigail Miriam Eliášová; chlapci: 1. Boris Čeman, 2. Ján Pavelka, 3. Erik Kreko.
Ženy – 8 km: 1. Dejana Štajferová, 2. -, 3. -.
Muži – 8 km: 1. Alexander Štajfer, 2. Uglješa Nikolić, 3. Zlatko Gagulić.