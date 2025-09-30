V dňoch od 26. do 29. septembra sa v Nadlaku v Rumunsku konala 25. prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je… 2025. Zúčastnilo sa 35 spevákov z Rumunska, Maďarska a zo Srbska, ktorí súťažili v troch vekových kategóriách.
V kategórii 6 – 12 rokov si druhú cenu odniesla Lana Sabolčká z Báčskeho Petrovca a v kategórii 13 – 18 rokov získala tretiu cenu Iskra Hajková z Kovačice.
V najstaršej kategórii nad 18 rokov sa medzi najúspešnejších účastníkov zaradili aj dvaja účastníci zo Srbska – Tamara Melegová z Lugu, ktorá získala druhú cenu, a Kristián Baďura z Pivnice, ktorý obsadil tretie miesto. Medzi držiteľmi špeciálnych cien sa ocitli aj ďalší dvaja účinkujúci zo Srbska: Diana Pudelková z Pivnice a Igor Žolnaj zo Starej Pazovy. Cenu poslanca Národnej rady SR Zdenka Svobodu získala Simona Sýkorová z Báčskeho Petrovca a Kristián Baďura z Pivnice.