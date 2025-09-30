V organizácii Asociácie slovenských spolkov žien bola v nedeľu 28. septembra v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci tohtoročná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žien.
Na úvod podujatia venovaného prednesu krásneho slova sa v mene organizátora súťaže prihovorila predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová. Vyzvala prítomných, aby minútkou ticha vzdali hold zosnulej matičiarke a spolkárke Kataríne Melegovej-Melichovej. Následne Mária Gašparovská v krátkosti ozrejmila snahy a ciele aktivít Kataríny Melegovej-Melichovej.
Viera Miškovicová, ktorá i moderovala tento večierok, s poľutovaním konštatovala, že táto aktivita, ktorú po založení ASSŽ hneď začali realizovať a bola masovejšia, v posledných rokoch stráca na záujme spolkárok, ktoré sa iba zriedkakedy venúvajú recitačnému umeniu. V súčasnosti je čoraz menej času a záujmu o to krásne, čo nás obklopuje. Treba pripomenúť, že ani tohto roku, ako viackrát v minulosti, sa im nepodarilo animovať ženy zo Sriemu, aby sa zúčastnili tejto recitačnej súťaže. V radoch slovenských spolkárok predsa sú ženy, ktoré ešte vždy rady čítajú, ale v menšej miere sú aj ženy, ktoré sa odvážia verejne vystúpiť v prednese krásneho slova. Tohto roku ich bolo dokopy päť.
Porotu, ktorá hodnotila výkony v prednese literárnych diel, tvorili Miluška Anušiaková-Majerová, predsedníčka, a Annamária Boldocká-Grbićová a Jaňa Urbančeková-Fejzulahiová, členky.
V jednotnej kategórii prednesu poézie a prózy žien súťažili Nataša Zimanová a Miroslava Ušiaková, obe z Kulpína, Jarmila Čobrdová zo Silbaša, Danica Vŕbová z Hajdušice a Anna Hrnčiarová z Lalite.
Po zhodnotení prednesov porota sa jednohlasne rozhodla, že do ďalšej súťaže na Slovensku odporučí Natašu Zimanovú, Danicu Vŕbovú a Annu Hrnčiarovú. Všetkým účastníčkam súťaže na záver udelili kvety a knižné darčeky.
Už v prvej polovici októbra tieto tri naše najlepšie recitátorky odcestujú do Starej Ľubovne a budú súťažiť spolu so ženami z celého Slovenska. Tunajšie slovenské spolkárky súťažia v recitovaní od roku 2008 v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien. Súťaž bola prispôsobená podmienkam recitačnej súťaže Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici, na ktorej naše Slovenky tiež pravidelne vystupovali. Odtiaľ si priniesli aj pekné odmeny. V konkurencii súťaže Sloveniek neraz boli zaradené do bronzového, strieborného alebo zlatého pásma. Viackrát naše recitátorky získali aj krištáľové poháre za kolektívnu účasť. V súčasnosti od roku 2015 naše ženy vystupujú v Starej Ľubovni na súťaži pomenovanej Naša Vansovej Lomnička.