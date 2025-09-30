V nedeľu sa v Dome kultúry v dedine Jaša Tomić skončil 18. ročník Festivalu tradičných divadelných foriem ochotníkov Vojvodiny – FETRA, ktorý aj tentoraz spojil stovky ochotníkov, režisérov a milovníkov divadla z celého regiónu. Počas deviatich dní diváci si pozreli desať inscenácií, z ktorých deväť súťažilo v hlavnom programe. Organizátorom festivalu je KUS Dr. Borislava Jankulova.
Úspech dosiahla aj Olga Ćosićová z Pivnice, herečka Ochotníckeho divadla Janka Čemana. Za stvárnenie postavy Jany v hre Milášik, autora Petra Karvaša a v réžii Cyra Páriša Bodočana získala pochvalu poroty za herecký výkon. Pivnickí divadelníci sa zúčastnili festivalu po úspechu, ktorí získali na Obvodovej prehliadke ochotníckych súborov Vojvodiny, ktorá sa konala v apríli v Báčskej Palanke.
Porota ocenila aj ďalších jednotlivcov a kolektívy z celej Vojvodiny. Najlepším hereckým výkonom vynikal Danilo Leški v úlohe Agiho v hre Agi a Ema, zatiaľ čo Ivana Gašićová Grbićová bola vyhlásená za najlepšiu herečku festivalu za stvárnenie Živky v inscenácii Gospođa ministarka. Najlepšou inscenáciou festivalu je Nesporazum v podaní KC Pećinci.
Súčasťou podujatia bolo aj tradičné udeľovanie plakety Đorđa Damjanova-Đekšu za prínos k ochotníckemu divadelníctvu, ktorú si tento rok prevzal Vladimir Ris. Organizátori zdôraznili, že festival bol úspešný a dobre navštívený, a veria, že aj v nasledujúcich rokoch budú podujatie posúvať na vyššiu úroveň.