1841 – americký vynálezca Samuel Slocum si patentoval zošívačku (strojček na spájanie listov papiera).
1876 – srbský spisovateľ, divadelný kritik a diplomat Milan Rakić, člen Srbskej kráľovskej akadémie, predseda srbského PEN klubu.
1882 – na rieke Fox v Appletone v americkom štáte Wisconsin začala činnosť prvá vodná elektráreň na svete, známa ako Appletonská Edisonova svetelná spoločnosť.
1895 – Madagaskar sa stal francúzskym protektorátom.
1928 – škótsky biológ a bakteriológ Alexander Fleming objavil penicillium – pleseň potrebnú na výrobu antibakteriálnych liekov.
1929 – začala pokusne vysielať britská televízna spoločnosť BBC.
1941 – skončil sa Krvavý pochod, počas ktorého Nemci nahnali niekoľko tisíc obyvateľov Šabca na most cez rieku Sávu, kde niektorých zabili a hodili do rieky, zatiaľ čo iných hnali do sriemskej dediny Jarak, pričom zoslabnutí boli cestou zabíjaní. Tých, čo prežili, vrátili do Šabca do novoutvoreného tábora.
1955 – tragicky zahynul pri autonehode americký herec James Dean, predstaviteľ revoltujúcich mladíkov v známych filmoch Rebel bez príčiny alebo Na východ od raja. Narodil sa roku 1931.
1970 – Richard Nixon pricestoval do Belehradu, čo bola prvá návšteva Juhoslávie americkým prezidentom.
2022 – Ukrajina oficiálne podala žiadosť o zrýchlené prijatie do NATO. Ešte v ten istý deň ruský prezident Vladimir Putin podpísal dokumenty o pripojení Doneckej a Luhanskej republiky, ako aj Záporožskej a Chersonskej oblasti k Ruskej federácii.