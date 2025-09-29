Divadelná odbočka kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian pripravila premiéru divadelného predstavenia Sliepka, ktoré sa uskutočnila v sobotu 27. septembra v Dome kultúry v Hložanoch. Predstavenie Sliepka Nikolaja Vladimiroviča Koljadu preložil a režíroval Juraj Fekete. V predstavení účinkovali Elena Vršková, Tatiana Miškovicová, Jana Stupavská, Daniel Fábry a Juraj Fekete.
O predstavení Sliepka sa píše, že je to kultová ruská komédia, ktorá nazerá veselo i vážne na život hercov v súkromí. O predlohe sa tiež píše, že originálna súčasná komédia s nostalgickým prifarbením z pera celosvetovo uznávaného divadelného tvorcu vychádza z najlepších tradícií ruskej dramatickej školy smiechu cez slzy. V pikantnom príbehu z vidieckeho divadla, v ktorom sa prudko a nečakane striedajú lesk a bieda, či láska a nenávisť, rezonujú aj drsnejšie tóny a dilema, do akej miery sme skutočne odhodlaní ne/vykročiť za vlastnými snami a šťastím.
Početní diváci, ktorí prišli podporiť svoj súbor, z roka na rok naberajúci na skúsenostiach pod režisérskou taktovkou Juraja Feketeho, sa dozvedeli, čo všetko sa môže stať, keď sa v nevhodnej chvíli pokúsite prebudiť mladú konkurentku, aby ste jej položili nemiestne otázky. Na vlastnej koži sa o tom presvedčila prvá dáma Doščatovského dramatického divadla Alla Ivanovna Kostrovová (Jana Stupavská), keď za záhadných okolností navštívi vychádzajúcu hviezdičku „sliepku“ Nonnu Alexandrovnu Dubovickú (Elena Vršková). Mysteriózne a prekvapivé sú aj zistenia Fjodora Iljiča Galaktionova (Juraj Fekete), režiséra a šéfa činohry, blízkej kolegyne Diany Raskoľnikovovej (Tatiana Miškovicová) a jej „šťastného“ manžela, divadelného ekonóma Vasilija Vsevolodoviča Kostrova (Daniel Fábry).
Kritici si povšimli, že Koljada je výborným pozorovateľom a talentovaným rozprávačom, ktorý dokáže v banálnom príbehu vystihnúť široké spektrum zaujímavých charakterov, situácií a paradoxov, pričom zachováva láskavý nadhľad a svojský humor. Preto jeho hry, známe „černuchy“, situované hlavne do doby a pomerov postsovietskeho Ruska s veľkým úspechom inscenujú na početných svetových javiskách. Vo svojej komédii dráždivo napĺňa shakespearovskú vetu : Divadlo je život a život je divadlo.
To, čo si nad ránom vypočujú spolubývajúci doščadovskej ubytovne z izby mladej ambicióznej herečky Nonny, by mohla byť divadelná skúška. Možno hry o manželskom mnohouholníku. Ale čo ak je to celkom inak? Autor to necháva na divákovi, pretože pozná relativizmus snov a ilúzií. Komédia súčasného ruského dramatika z divadelného prostredia zachytáva udalosti jedného dňa. V divadelnom byte sa konfrontujú nielen milostné vzťahy. Steny sú však tenké a konfrontácia sa stáva divadlom pre susedov. Členovia provinčného divadla sa zrazu stávajú „protagonistami“ skutočnosti, ktorí sa dávno zmierili s tým, že ich nečaká žiadna hviezdna kariéra. Namiesto snahy o zmenu hľadajú vinníkov za svoju stagnáciu.
Zvuk, svetlo a scénografiu pri tomto predstavení mal na starosti Vladimír Bažaľa, úpravu textu Marína Kondačová a šepkárkou bola Mária Čipkárová.
Všetky prostriedky získané z predaja lístkov a charity (49 200 + 36 050 din.) budú odovzdané na podporu liečby 5-ročnej Emy Medveďovej z Kysáča.