Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor Stará Pazova a SKUS hrdinu Janka Čmelíka usporiadali včera premiéru zborníka prác z medzinárodného sympózia pod názvom 140 rokov od narodenia Vladimíra Hurbana Vladimírova (4. 8. 1884 – 28. 9. 1950). Prezentácia sa konala v priestoroch starej Hurbanovskej fary v Starej Pazove, kde si záujemcovia mohli pozrieť aj výstavu o živote a diele VHV, ktorej autorkou je Katarína Verešová.
Program sa začal hymnickou piesňou MS Kto za pravdu horí v podaní časti členov tamojšieho speváckeho zboru Tília. Podujatie patrilo medzi tradičné cirkevno-národné a kultúrne akcie v tomto prostredí, o ktorých sa v úvodnej náboženskej časti zmienil Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský. Práve v tento deň pred 75 rokmi bol Vladimír Konštantín Hurban, v kultúrnych kruhoch známejší ako VHV, pochovaný.
Spomienka na VHV a medzinárodné sympózium sa vlani konala tri dni a všetky udalosti v krátkych črtách sprítomnil I. Feldy. Zároveň privítal početných hostí, medzi ktorými boli aj: Juraj Červenák, predseda MSS, s delegáciou, Boris Babík, predseda Rady MS Stará Pazova, ako aj jednotliví zahraniční a cezpoľní autori príspevkov z vlaňajšieho sympózia.
Zostavovateľom a redaktorom vydania zborníka prác je Martin Prebudila, ktorý priblížil, ako publikácia vznikla a vyšla na 80 stranách. Vydanie zborníka v plnej farebnosti podporili ÚSŽZ, NRSNM a Stredisko pre kultúru Stará Pazova. Súčasťou zborníka je aj vzácny dokument – rodokmeň rodiny Hurbanovej, ktorý bol prílohou bohato spracovanej akademickej knihy Všetci moji Hurbanovci autorky Barbory Lauckej zo Slovenska, o čom viac hovoril staropazovský rodák Ján Filip zo Žiliny. Zborník je ilustrovaný početnými archívnymi fotografiami z pozostalosti rodiny Hurbanovej a vlaňajšieho sympózia.