Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina sa rozhodol usporiadať humanitárny predaj langošov, s cieľom získať prostriedky na podporu liečby Emy Medveďovej z Kysáča, ktorá bojuje s ťažkou chorobou. Predaj sa uskutočnil v sobotu podvečer 27. septembra na nádvorí spolku v Báčskom Petrovci.
V avíze na podujatie petrovskí spolkári odkázali: „Skutočná sila človeka je v ochote pomôcť iným, a preto Vás pozývame, aby ste podporili ideu spolkárov a kúpou langoša prispeli k zbierke.“ A ohlas na výzvu organizátorov bol výnimočný. Všetko prichystané sa aj rozpredalo, a hoci sa na langoše čakal aj rad, nikomu to neprekážalo.
Na nádvorí spolkári rozprestreli stoly a lavičky. Zákazníci a návštevníci podujatia si mohli sadnúť a pri dobrej hudbe skupiny Lex specialis v dobrej nálade aj vychutnať langoše. K dispozícii boli aj nápoje. Pri príprave a vyprážaní langošov a predaji sa podieľal celý tím petrovských spolkárov. Pre túto ich ochotu pri zadovážení materiálu podporili ich aj početní sponzori. K akcii sa pridali aj petrovské cukrárky, ktoré napiekli sladké dobroty.
Všetky získané prostriedky z predaja langošov odovzdali rodine Medveďovej.