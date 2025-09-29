V Spolku petrovských žien zvyčajne každý posledný piatok v mesiaci usporadúvajú Deň otvorených dverí. Najčastejšie tam predávajú torty, koláče, ale občas aj pirohy a iné dobroty. Spolkárky a spolkári zvyknú ponúknuť verejnosti aj svadobnú kapustu. Aj v piatok 26. septembra dvere na Spolku petrovských žien boli znova otvorené. Tentoraz spoluobčanom spolkárky ponúkli za kotol varenej svadobnej kapusty.
Keď sme ich navštívili, prezradili nám, že v kotle mali zo 80 porcií kapusty, ktoré kuchársky tím chystal viac ako šesť hodín.
Časť z pripraveného jedla prichystali pre sponzorov a dobrodincov, ktorí nezištne pomáhajú spolku. Druhú časť, určenú na predaj, sa spolkárky rozhodli venovať na charitatívny účel – peniaze zaplatia na účet rodičov chorej Emy Medveďovej ako akt humanity a spolucítenia, aké prejavili nielen Kysáčania, odkiaľ Ema pochádza, ale aj Petrovčania, Hložančania. Akcie a zbierky a humanitné programy na pomoc sa konali aj v bližšom a širšom okolí v našej krajine.
Kuchárov v Spolku petrovských žien sme odfotili vo chvíli, keď prilievali zápražku do kapusty.