Tohtoročné podujatie Kovačický október sa začalo v piatok 26. septembra hudobno-literárnym večierkom venovaným 100. výročiu narodenia Zuzany Chalupovej.
Podujatie v organizácii MOMS Kovačica sa konalo v Dome Dr. Janka Bulíka, kde si prítomní zaspomínali a uctili pamiatku na život a dielo insitnej maliarky Zuzany Chalupovej.
Prítomným sa najprv prihovorila predsedníčka MOMS Kovačica Anička Chalupová a o živote a diele najznámejšej kovačickej maliarky hovorili Mária Kotvášová-Jonášová, profesorka slovenčiny, spisovateľka pre deti a mládež a dlhoročná kultúrna dejateľka, Ivica Grujić-Litavský, predseda Kultúrneho centra Aradáč z Aradáča, a Olinka Glóziková-Jonášová, podpredsedníčka MSS pre Banát.
Hudobné body predviedli spevácke skupiny pôsobiace pri MOMS, mužská spevácka skupina Bohémovia pod vedením Martina Torňoša a ženská spevácka skupina Kovačičanky pod vedením Márie Magdalény a Martina Torňošovcov.
Osobitné body patrili dorastu MOMS Kovačica, a to Tare Karkušovej, Mii Cickovej, Nine Poliakovej a Andrei Dišpiterovej, ktoré za hudobného sprievodu Jána Dišpitera, predsedu Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka, zaspievali piesne.
Večierok spríjemnili aj dve olejomaľby Zuzany Chalupovej zo zbierky zberateľa Jána Čecha, majiteľa Galérie Spomienky v rámoch.
Ústredné oslavy Kovačického októbra štartujú v piatok 3. októbra pietnou spomienkou pri pomníku padlých bojovníkov.