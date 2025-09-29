1547 – narodil sa španielsky spisovateľ a dramatik Miguel De Cervantes, autor jedného z najslávnejších a najznámejších románov sveta Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha. Zomrel roku 1616.
1903 – narodil sa v Martine politik, právnik a diplomat Ján Paulíny-Tóth, popredný činiteľ Slovenskej národnej strany, ktorý vydával Slovenské národné noviny. Počas druhej svetovej vojny sa pridal k Edvardovi Benešovi a bol členom štátnej rady v Londýne. Po vojne bol veľvyslancom v Taliansku, ale po roku 1948 znovu emigroval a pracoval ako hlásateľ slovenského vysielania BBC v Londýne. Zomrel roku 1966.
1911 – Taliansko vyhlásilo Osmanskej ríši vojnu a vypukla tak taliansko-turecká vojna.
1912 – narodil sa taliansky filmový režisér Michelangelo Antonioni, režisér kultového filmového diela Zväčšenina. Okrem tohto filmu sa do dejín svetovej kinematografie hlboko zapísal filmami Červená pustatina, Zabriskie Point a predovšetkým filmom Povolanie: reportér s Jackom Nicholsonom. Zomrel roku 2007.
1919 – narodila sa vo Zvolenskej Slatine spisovateľka pre deti a mládež Mária Ďuríčková. Medzi jej úspešné detské knihy sa radia diela ako My z ôsmej A, Danka a Janka alebo O Guľkovi Bombuľkovi. Zomrela roku 2004.
1942 – narodil sa srbsko-americký filmový a divadelný scenárista Stojan (Steve) Tešić, laureát Ceny Oscar za scenár filmu Breaking Away (1979). Zomrel roku 1996.
1943 – narodil sa Lech Wałęsa, poľský vodca a zakladateľ odborárskej protitotalitnej organizácie Solidarita (1980) – prvých slobodných odborov vo Východnej Európe a bývalý prezident Poľska, laureát Nobelovej ceny mieru (1983).
2020 – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že počet úmrtí na ochorenie COVID-19 vo svete prekročil jeden milión.