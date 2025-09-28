Od 12. októbra 2025 Európska únia zavádza Entry/Exit System (EES) – digitálny systém kontroly hraníc, ktorý nahrádza pečiatkovanie pasov pre občanov krajín mimo EÚ.
Systém bude zaznamenávať dátum vstupu a odchodu, biometrické údaje (fotografiu tváre a odtlačky prstov) a údaje o cestovných dokladoch.
Zavádzanie bude prebiehať postupne až do 10. apríla 2026, keď bude systém plne funkčný. V prvej fáze budú pečiatky v pasoch stále používané spolu s registráciou v EES.
Systém sa bude používať na hraniciach Schengenského priestoru a v krajinách, ktoré sa na ňom podieľajú, vrátane štátov mimo EÚ (Nórsko, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko).