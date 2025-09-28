V organizácii Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova sa v piatok večer v aule staropazovskej divadelnej sály konalo slávnostné otvorenie 21. obecnej prehliadky výtvarnej tvorby. Na prehliadke je vystavených 42 prác – obrazov a sôch 32 autorov z troch výtvarných združení. Zo Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova vystavených je 20 prác, ktoré zhotovilo 16 autorov.
Selektor Marjan Karavla, akademický maliar, pre oblastnú prehliadku, ktorá sa pravdepodobne uskutoční v októbri v Inđiji, vybral 24 prác – 18 obrazov a 6 sôch, ktoré zhotovilo 21 autorov. Obecnú prehliadku výtvarnej tvorby zhodnotil ako úspešnú a okrem autorov, ktorí sa tradične zúčastňujú tohto podujatia, sú i mladší autori s novými umeleckými ideami.
Program moderovala Anđelka Maliová, predsedníčka Správnej rady Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova, ktorá povedala, že sa maliari a sochári na prehliadke predstavili prácami zhotovenými rozličnými technikami, rozmanitými štýlmi a formátmi.
Zväz ochotníkov Obce Stará Pazova tradične odmeňuje aj troch najúspešnejších autorov na prehliadke a podľa rozhodnutia Marjana Karavlu prvú cenu získala Nevenka Zagorcová z Novej Pazovy, druhú cenu Goran Arsenijević z Golubiniec a tretiu Milenko Hadžić zo Starej Pazovy. Stojany a plátna odmeneným udelili Petar Nerandžić, tajomník zväzu, a Zorica Opavská, členka SR Zväzu ochotníkov.
Všetky vystavené práce si milovníci výtvarného umenia môžu pozrieť do 10. októbra. Súčasťou prehliadky je i farebný katalóg a technickú realizáciu mali na starosti členovia výtvarného združenia zo Starej Pazovy v čele so Zoricou Opavskou. Podujatie podporila Obec Stará Pazova.