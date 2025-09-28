Výstava Monoštor – európsky Amazon, zobrazujúca fotografie vzniknuté v oblasti Báčskeho Monoštora a Horného Podunajska, bude otvorená v utorok 30. septembra o 19.00 hod. v Múzeu Vojvodiny, oznámila Foto asociácia Vojvodiny.
Návštevníkom výstavy bude predstavených zo šesťdesiat fotografií fotografov z Nového Sadu, ktorí fotili počas tohtoročného foto-safari, nesúceho názov po slávnom fotoreportérovi Jaroslavovi Papovi.
Na šiestej výstave v poradí, a druhej od jej pomenovania po J. Papovi, sa zúčastnilo desať fotografov rôznych generácií, ktorí okrem prírody zachytávali aj obyčaje a kultúru ľudí z dediny známej pod názvom Dedina na siedmich Dunajoch.
Jaroslav Pap bol redaktorom fotografie v novosadskom denníku Dnevnik, fotoreportérom agentúry Tanjug a spolupracovníkom najväčších svetových spravodajských agentúr. Preslávil sa fotografovaním prírody a Združenie novinárov Srbska tento rok rozhodlo, že najväčšia ročná novinárska cena za fotografiu bude niesť jeho meno.