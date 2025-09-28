1571 – narodil sa taliansky barokový maliar Michelangelo Merisi Da Caravaggio, najčastejšie nazývaný iba Caravaggio, ktorý svojím poňatím výtvarných tém (napr. svätci, rôzne náboženské námety) a aj osobným životným štýlom poburoval vtedajšiu spoločnosť. Zároveň však patrí k najrevolučnejším a najoriginálnejším maliarom v dejinách výtvarného umenia. Potvrdzujú to diela ako napríklad Smrť Panny Márie, Sťatie Jána Krstiteľa, Emauzská večera. Zomrel roku 1610.
1799 – francúzsky chemik Philippe Lebon dostal patent na plynovú lampu. Plyn, ktorý Lebon získaval z dreva, začal využívať na svietenie.
1830 – v Bratislave sa konala posledná korunovácia uhorského kráľa. Ferdinanda V. korunoval za uhorského kráľa arcibiskup slovenskej národnosti Alexander Rudnay.
1898 – v Prahe začala jazdiť prvá elektrická električka.
1924 – narodil sa svetoznámy taliansky filmový herec Marcello Mastroianni. Z dlhého radu filmov, v ktorých stvárnil nezabudnuteľné postavy, možno spomenúť Sladký život, Manželstvo po taliansky, Veľká žranica, Čierne oči, Cudzinec, Terasa, Ginger a Fred, Interview, Pret-a-porter. Zomrel roku 1996.
1934 – narodila sa francúzska herečka, speváčka a ochrankyňa práv zvierat Brigitte Bardotová, sexsymbol 60. rokov 20. storočia. Filmovú kariéru odštartovala v roku 1956 snímkou A Boh stvoril ženu. Objavila sa aj v ďalších úspešných filmoch ako napríklad Súkromný život či Pohŕdanie.
1966 – zomrel francúzsky básnik, spisovateľ, výtvarný a literárny teoretik André Breton, zakladateľská a jedna z najvýznamnejších postáv umeleckého hnutia surrealizmu, ktorý ovplyvnil umelcov všetkých žánrov na celom svete. Narodil sa roku 1896.
1967 – narodila sa americká herečka Mira Sorvinová, držiteľka Zlatého glóbusu a Oscara za vedľajšiu úlohu v komédii Mocná Afrodité (r. Woody Allen) z roku 1995.
1991 – zomrel americký džezový hudobnik Miles Davis, ktorý zostane pravdepodobne najväčšou ikonou moderného džezu. Bol hudobníkom, ktorý písal a prepisoval dejiny tohto hudobného žánru. Narodil sa roku 1926.