Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov pripomína každoročne 26. septembra od roku 2001. Tento deň v Gymnáziu Branka Radičevića v Starej Pazove včera využili na premiéru časopisu FRED.
Na školskej hodine v aule tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizne predstavili nové číslo obnoveného časopisu pre cudzie jazyky FRED. Názov časopisu kedysi pomenovali na základe prvých písmen štyroch jazykov (F –francúzsky, R – rusky, E – engleski (anglický), D – deutsch (nemecký). V časopise sú žiacke práce zverejnené v jazykoch, ktoré sa učia v tomto gymnáziu. Tentoraz v obnovenom čísle sú práce publikované v piatich jazykoch: v latinskom, anglickom, francúzskom, nemeckom a ruskom s nádejou, že v ďalších číslach budú žiacke práce aj v španielskom, talianskom a slovenskom jazyku.
Prvé číslo časopisu FRED vyšlo v roku 1993. V niektorých číslach z 90. rokov minulého storočia sú aj texty vypísané krásnymi žiackymi rukopismi.
Hlavná a zodpovedná redaktorka časopisu je Irena Kuzmanovićová, profesorka nemeckého jazyka, ktorá na slávnostnej premiére obnoveného čísla povedala, že je toto iba ich nový začiatok a pevne verí, že jeho čítaním sa žiaci nielen pobavia, ale si zveľadia aj svoje vedomosti z cudzích jazykov, ktoré sa učia na gymnáziu. Poďakovala všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili vo vzniku tohto čísla a zároveň vyzvala aj iných žiakov, aby sa zapojili do realizácie ďalších vydaní tohto časopisu. Ako odznelo na premiére časopisu, príspevky na všetky témy, ktoré žiaci navrhnú sú vítané.
Profesorka Kuzmanovićová, ako bývalá žiačka gymnázia, aj sama sa zúčastňovala v zrode niektorých čísel pred tromi desaťročiami. Na svoje žiacke práce si zaspomínala i Zdenka Kožíková, ktorá je novinárkou v RTV Stará Pazova.
Na titulnej strane sú prvé čísla časopisu FRED a lektormi pre jednotlivé cudzie jazyky sú: Tamara Kovačevićová, profesorka francúzskeho jazyka a literatúry, Mika Kovačević, profesor ruského jazyka a literatúry, Nataša Rogovićová, profesorka anglického jazyka a literatúry, a Irena Kuzmanovićová, profesorka nemeckého jazyka a literatúry. Spolupracovníčkami na technickej príprave sa podieľali Dušanka Galečićová a Vesna Smuđová, profesorky informatiky. Obnovené číslo časopisu je tematicky rozmanité a v ňom je aj interview s riaditeľkou školy Ľudmilou Rakočevićovou. Časopis je vytlačený v skromnom náklade a pre záujem bude aj dotlačený a v ďalších vydaniach aj v niektorých častiach dopracovaný.
O význame pripomínania Európskeho dňa jazykov sa v oficiálnej časti programu zmienili aj samotní žiaci: Rastko Gagić a Jovana Markovićová, ktorí prečítali aj svoje práce v nemeckom, resp. ruskom jazyku a na tejto hodine sa zúčastnili aj ich rovesníci s obsahmi napísanými vo francúzskom a anglickom jazyku.