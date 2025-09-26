V slávnostnej sieni Galérie insitného umenia v Kovačici boli dnes vyhlásení laureáti cien v kultúre za dosiahnutia v roku 2024.
V kategórii projekty ocenenia získali: ZŠ maršala Tita v Padine, Benjamín Galas, Obecná knižnica Kovačica a Regionálne centrum pre talenty Pančevo.
V kategórii kolektívy boli ocenení: Školský orchester ZŠ Savu Žebeljana v Crepaji, DFS Hruštička v Kovačici, Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici a Ústav pre ochranu pamiatok kultúry Pančevo.
V kategórii jednotlivci cenu získali: Lavinel Pankaričan (Uzdin), Milivoj Forgić (Banátsky Karlovac), Jasmina Isajlová (Crepaja), Anna Čipkárová-Farkašová (Kovačica), Anna Kotvášová (Padina), Željko Isakov a Željka Isaková-Lopušinaová (Orlovat) a Jožef Kovač (Debeljača).
V kategórii medzinárodný prínos boli ocenení: Ivan Kopčík (Slovensko), Jozef Havrila (Slovensko), Nicolae a Brândușa Stănescu (Rumunsko), Divadelná skupina Thália (Maďarsko) a Zhen Tian (Čína).
Cenu za celoživotné dielo si odniesla Ileana Oalgeová z Uzdina za insitné maliarstvo.