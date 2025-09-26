Vláda Srbska na dnešnom zasadnutí schválila zmeny a doplnky Nariadenia o energeticky ohrozených spotrebiteľoch, čím sa sociálne ohrozeným domácnostiam poskytnú dodatočné úľavy počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny, uviedlo Ministerstvo baníctva a energetiky.
Právo na tieto úľavy sa rozšírilo aj na dôchodcov s minimálnymi dôchodkami, ako aj na osoby so štatútom vojaka, vojnových a civilných vojnových invalidov a ďalších poberateľov práv v súlade s predpismi o vojensko-invalidnej ochrane.
Dôchodcovia s príjmom do 27 711,33 din., ktorí majú elektromer registrovaný na svoje meno, získajú štatút energeticky ohrozeného spotrebiteľa automaticky, bez potreby podania žiadosti. Konanie o udelení štatútu budú z úradnej povinnosti viesť jednotky miestnej samosprávy.