Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes vyhlásil, že návrh zákona o osobitných podmienkach pre evidenciu a zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktorý je dnes na programe rokovania vlády, bude ihneď po prijatí postúpený na prerokovanie do Národného zhromaždenia.
Premiér vyjadril očakávanie, že navrhovaný zákon bude schválený koncom októbra alebo začiatkom novembra, a že sa jeho uplatňovanie začne do konca roka.
Podľa jeho slov ide o jednu z historických správ, ktorá podstatne mení vnímanie vzťahu štátu k majetku občanov. Ako povedal, proces legalizácie, ktorý trvá desaťročia, teraz dostáva svoj epilóg. Je to významný krok vpred, ktorý všetci občania rozpoznajú a pochopia.