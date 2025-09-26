Ministerstvo školstva oznámilo, že počas októbra vyplatí študentom samoplatcom vysokých škôl, ktorých zakladateľom je Republika Srbsko, finančné prostriedky na pokrytie 50 percent zaplateného školného na akademický rok 2024/2025.
Samoplatcom bude vyplatená celá suma vo výške 50 percent z prostriedkov, ktoré uhradili fakultám na školné do 30. septembra 2025.
Keďže sa náhrada prostriedkov realizuje výlučne prostredníctvom študentskej karty, ministerstvo pripomína všetkým študentom, ktorí túto kartu ešte nemajú, aby požiadali o jej otvorenie prostredníctvom portálu Správy pre trezor.
„V prípade akýchkoľvek ťažkostí s registráciou sa môžu obrátiť na tento portál, a pre všetky ďalšie otázky týkajúce sa vyplácania prostriedkov môžu kontaktovať ministerstvo prostredníctvom e-mailu visoko.obrazovanje@prosveta.gov.rs,“ uvádza sa v oznámení ministerstva.