V rámci pravidelnej údržby cestnej infraštruktúry sú naplánované práce na oprave vozovky v Masarykovej, ako aj vo Svätosávskej ulici v Kysáči. Počas trvania prác bude v platnosti dočasná zmena dopravného režimu, a to do 9. októbra, uvádza sa v oznámení z Kabinetu primátora Nového Sadu.
V uplynulých dňoch boli v Kysáči realizované práce na úprave dopravných plôch v dvoch uliciach – Janka Čmelíka a Štúrovej. Zároveň pokračujú práce na oprave vozovky vo Vojvodinskej ulici a Ul. vojvodu Tankosića.
Z toho dôvodu vyzývajú účastníkov cestnej premávky na zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia počas trvania prác.