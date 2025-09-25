Združenie Slovenská vojvodinská harmónia zo Starej Pazovy pripravuje nové podujatie – Valčíkový večierok, ktorý sa uskutoční 29. novembra 2025 v divadelnej sieni Strediska pre kultúru v Starej Pazove. Na jeho príprave spolupracuje aj SKUS hrdinu Janka Čmelíka.
Večierok bude mať nesúťažný charakter a zúčastnia sa ho Slováci z rôznych prostredí vo Vojvodine. Každé prostredie môže prihlásiť dvoch spevákov starších ako 16 rokov, ktorí budú reprezentovať svoj spolok alebo združenie. Podmienkou je, že sa prihlasujú výlučne valčíkové piesne. Ak spevák spieva novú, ešte nezverejnenú skladbu, prihlasuje jednu pieseň. V prípade už známej piesne musí prihlásiť dve – hlavnú a náhradnú, aby sa predišlo opakovaniu alebo bolo možné prispôsobiť program.
K prihláške je potrebné priložiť notový záznam alebo aspoň audionahrávku piesne. Skúšky s orchestrom sa uskutočnia 28. a 29. novembra v priestoroch SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Podujatie bude zároveň vysielané naživo na YouTube a všetky nahrávky budú zverejnené na webovej stránke organizátora www.svharmonia.rs.
Prihlášky sú otvorené do 10. októbra 2025 na linku: www.svharmonia.rs/projekty/valcikovy-vecer