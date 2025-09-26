Prezident Srbska Aleksandar Vučić vyhlásil, že Spojené štáty americké odložili sankcie voči NIS-u už len o štyri dni a že budú týmto spôsobom zavedené od 1. októbra.
„Nemôžem to nazvať dobrou správou, ale je očakávaná. Američania predĺžili nezavedenie sankcií len o štyri dni, teda od 27. septembra do 1. októbra. Znamená to, že od 1. októbra budeme mať zavedené sankcie voči spoločnosti NIS,“ povedal prezident Vučić novinárom v New Yorku. Dodal, že Srbsko je v tejto konkrétnej situácii kolaterálnou škodou vzťahov medzi Američanmi, Západom a Rusmi.
„Zaplatíme vysokú cenu za to, že Rusi sú väčšinovým vlastníkom NIS-u. Teda, aby sme mali úplne jasno a aby to bolo úplne jasné aj všetkým našim občanom – boli sme mimoriadne korektní voči ruským aj americkým partnerom. Budeme sa snažiť byť korektní, ale ľudia musia vedieť, že zaplatíme mimoriadne vysokú cenu,“ uviedol prezident Srbska.
Zdôraznil, že zásoby budú v nadchádzajúcom období k dispozícii, ale že vznikne problém s vyplácaním miezd zamestnancom NIS-u, ako aj so všetkými ďalšími transakciami, keďže žiadna banka nebude chcieť spolupracovať so spoločnosťou, ktorá je pod americkými sankciami.