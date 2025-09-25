Európsky týždeň výskumníkov doplní aj jeho najatraktívnejšia časť – Noc výskumníkov, ktorá sa zajtra pod mottom V rytme s vedou uskutoční v 16 mestách po celom Srbsku. Nový Sad, ako zakladateľ tohto podujatia, bude hostiť všetkých milovníkov vedy na dvoch miestach – v nákupnom centre Big Fashion a kultúrnej stanici Svilara.
Návštevníci sa oboznámia s najnovšími vedeckými poznatkami, predstavia im niektoré z fascinujúcich objavov a zavedú ich do interaktívnych dielní, ktoré ukážu, nakoľko je veda súčasťou nášho každodenného života.
Od najmladších zvedavcov až po tých, ktorí chcú prebudiť dieťa v sebe, všetci budú mať príležitosť byť v kontakte s vedou – porozprávať sa s výskumníkmi, nahliadnuť do ich laboratórií a pokúsiť sa sami vyriešiť časť vedeckých hádaniek.