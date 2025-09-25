Včera v Belehrade v Etnografickom múzeu prebiehala Medzinárodná konferencia hospodárstva v organizácii Inštitútu pre nukleárnu vedu Vinča.
Na pozvanie riaditeľa Vinče Dr. Nebojšu Neškovića sprievodným podujatím konferencie bola výstava obrazov kovačického insitného umenia.
Ako informovala riaditeľka GIU Anna Žolnajová-Barcová, na výstave, ktorá bude verejnosti sprístupnená celý mesiac, je predstavených 35 obrazov súčasných autorov, ale aj priekopníkov insitného umenia v Kovačici. Výstava je nainštalovaná na podkroví Etnografického múzea v Belehrade.
Program konferencie, ale aj otvorenie výstavy prebiehal v angličtine a o výstave prítomným hovorila riaditeľka GIU Žolnajová-Barcová. „Okrem mňa na výstave boli aj naši zamestnanci Želislav Poliak a Severin Koreň, ktorý inak participoval aj pri inštalovaní výstavy. Výstavu sprevádza aj katalóg. Keďže je veľký záujem hostí o výstavu, vo fáze sme rokovania, aby výstava potrvala až do konca roka,“ vysvetlila riaditeľka GIU.