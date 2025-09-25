Tohtoročný festival Rozospievaný Sriem sa i tentoraz uskutoční v Starej Pazove a to 16. novembra. Organizátormi podujatia sú Miestny odbor Stará Pazova Matice slovenskej v Srbsku a SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Prednedávnom sa v miestnostiach slovenského spolku konalo aj prvé zasadnutie Organizačného výboru Rozospievaného Sriemu a o záveroch nás informoval Zdenko Uheli, člen OV, ktorý je aj predsedom spolku a uvedeného miestneho odboru.
Výzvu na účasť na festival organizátori zaslali do všetkých sriemskych prostredí a lehota na prihlasovanie je stanovená do 25. októbra.
Na základe štatútu a pravidiel festival Rozospievaný Sriem i v roku 2025 bude mať dve vekové kategórie: mladšiu (15 až 21 rokov) a staršiu (od 21 rokov). Na festivale každý spevák môže vystupovať 5-krát, bez ohľadu o ktorú kategóriu ide.
Na prvom zasadnutí OV Rozospievaného Sriemu členovia prerokovali aj body, ktoré sa vzťahovali na zloženie odbornej poroty, ľudového orchestra a iné záležitosti.