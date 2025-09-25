Včera v ZŠ Mladých pokolení v Kovačici bola usporiadaná prednáška pre žiakov vyšších ročníkov v organizácii Ministerstva vnútra na tému Vrstovnícke násilie.
Prednáška na tému prevencie rovesníckeho násilia bola zameraná na rozpoznanie rôznych foriem šikany a spôsobov, ako jej predchádzať. Žiaci sa dozvedeli, ako správne reagovať v konfliktných situáciách a kde hľadať pomoc. Cieľom bolo posilniť empatiu, rešpekt a bezpečné prostredie v kolektíve.