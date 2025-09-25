Po minulých utorkových prípravách sa aj včera po ranných službách Božích v Starej Pazove usilovní cirkevníci stretli v areáli starej fary, ktorí maľovali plot a múrik po tom, ako pred týždňom urobili prípravné práce. Včera sa pracovnej akcie zúčastnila aj farárska dvojica – manželia Igor Feldy a Svetlana Vojnićová-Feldyová.
Stretlo sa tam okolo 15 cirkevníkov, ktorí okrem úprav dvora upratovali aj na starej Hurbanovskej fare, kde sídli Ústredný archív SEAVC v Srbsku. Podľa slov Igora Feldyho, seniora sriemskeho a farára staropazovského, po 5 rokoch sa znovu konali práce na farbení plota medzi dvomi dvormi a múrika, ktorý teraz delí park s farským priestorom. Pri týchto prácach sa ochotne zúčastnil aj profesionál Michal Vereš. „Veríme v krásu spoločnej práce, stretávania sa a rozhovorov. Tak sa budujú aj medziľudské vzťahy a spoločenstvo veriacich. Má to svoje čaro a najmä keď sa pozrieme na krásne výsledky práce, čo sme spoločnými rukami vykonali, máme všetci z toho veľkú radosť,“ povedal I. Feldy.
Keďže pracovná akcia prebiehala hneď po ranných modlitbách, kurátorka tamojšieho cirkevného zboru Miruška Vršková za pomoci Anny Krupinskej, horlivej cirkevníčky, pracovali aj v kuchyni novej fary na príprave jedla, tentoraz chutných langošov.
Krupinská pracovala aj na dvore, podobne ako pred týždňom, a ako hovorí, viac robieva nadlacké než langoše. Anna je spolu s manželom Jánom aktívna v staropazovskom cirkevnom zbore aj mimo služieb a často ju pri rôznych príležitostiach stretávame aj na fare. O tom, že sa zapája aj do takýchto akcií, jej vnútorne dáva pocit pokoja a spokojnosti. S manželom je pri cirkvi aktívna už štvrťstoročie a rada sa zúčastňuje aj takýchto podujatí pri cirkevnom zbore vždy, keď to môže.
Iniciátorkou na chystanie langošov bola M. Vršková. Túto na oleji opečenú placku z kysnutého cesta sa naučila robiť doma od svojej nevesty, ktorá pochádza zo Slovenska. Langoše podávali s rôznymi prílohami, ako boli cesnak, smotana alebo syr. Keďže cesto musí dobre vykysnúť, Miruška Vršková ho zamiesila včas ráno doma a vložila do igelitového vrecka. Po ranných modlitbách v kostole sa s Annou pustili do chystania jedla, aby to bolo čím rýchlejšie zhotovené. Na položenú otázku, čo jej takéto angažovanie v cirkvi vnútri duše prináša, krátko odpovedala: Služba k Pánovi.