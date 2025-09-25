1396 – Turci porazili pri Nikopole križiacke vojsko na čele s rímsko-nemeckým cisárom, českým a uhorským kráľom Žigmundom Luxemburským, čím sa Bulharsko stalo osmanskou provinciou.
1513 – španielsky moreplavec Vasco Núnez de Balboa prekročil ako prvý Európan Panamskú šiju a dosiahol Tichý oceán.
1663 – do tureckých rúk padla pevnosť v Nových Zámkoch, ktorá predstavovala jeden z najdôležitejších bodov protitureckej obrany. Jej pádom sa Turkom (Osmanom) otvorila cesta na sever.
1823 – srbskému spisovateľovi a reformátorovi jazyka Vukovi Karadžićovi udelila univerzita v Jene čestný doktorát.
1897 – narodil sa americký prozaik a básnik William Faulkner, laureát Nobelovej ceny za literatúru (1949). Medzi jeho diela patria napríklad romány Divé palmy, Bľabot a bes, Kmíni a Svätyňa. Zomrel roku 1962.
1906 – narodil sa ruský hudobný skladateľ, pedagóg a klavirista Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič. Medzi jeho najznámejšie diela patrí symfónia č. 7 – tzv. Leningradská symfónia. Zomrel roku 1975.
1944 – narodil sa Michael Douglas, americký herec.
1949 – narodil sa Pedro Almodóvar, španielsky filmový režisér.
1956 – v Londýne uviedli do prevádzky transatlantické telefónne vedenie – 3 600 kilometrov dlhý kábel na morskom dne.
2019 – v Pekingu bol otvorený nový, druhý medzinárodný letiskový terminál s názvom Ta-sing, predstavený ako najväčší na svete.