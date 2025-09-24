Na Novosadskom veľtrhu dnes slávnostne otvorili Medzinárodný veľtrh lovu a rybolovu, ako aj Veľtrh ekológie.
Podujatie otvorila predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićova, ktorá zároveň od generálneho riaditeľa Novosadského veľtrhu Slobodana Cvetkovića prevzala symbol Novosadského veľtrhu – sochu vzpínajúcich sa koní, a to za jej osobitný dlhoročný prínos k organizácii veľtrhu.
Vo svojom príhovore zdôraznila, že je tento veľtrh miestom, kde sa spájajú tradícia, vedomosti a moderné prístupy k ochrane prírody.
Otvorenia sa zúčastnili aj ministerka ochrany životného prostredia Sara Pavkovová, predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász, ako aj predstavitelia Mesta Nový Sad.
Veľtrh potrvá do 28. septembra a počas týchto dní osobitná pozornosť bude venovaná početným dielňam, najmä pre deti, ktoré sa budú týkať ochrany životného prostredia.
Pozornosť venujú aj propagácii prestížnej akreditácie Ramsar Wetland City, ktorú Nový Sad získal ako prvý v regióne. Práve zajtra sa bude konať konferencia, na ktorej budú hovoriť o význame mokradí a konkrétne o akreditovaní Nového Sadu ako mesta mokradí.