Aktuálne zloženie Zhromaždenia obce Kovačica zasadalo dňa 24. septembra a pred výborníkmi bolo 12 bodov. Zasadnutie viedol predseda ZO Kovačica Jaroslav Hrubík.
Na zasadnutí bol za obecného ombudsmana znovu zvolený Zlatko Šimák, diplomovaný právnik z Padiny, ktorý bude túto funkciu vykonávať v nasledujúcom 5-ročnom mandáte. Po zvolení na funkciu Zlatko Šimák zložil prísahu, v ktorej vyhlásil, že bude zodpovedne a svedomite pracovať na ochrane a zveľadení ľudských práv a slobôd.
Ďalšie rokovacie body sa týkali rozhodnutia o maximálnom počte zamestnaných v systéme štátnych orgánov, verejných služieb a lokálnej samosprávy, ako aj pravidiel o hradení cestovných trov stredoškolákov. Výborníci ZO Kovačica tiež hlasovali o štatútoch domov kultúry v Uzdine a Kovačici, ako aj vymenovaní novej členky školského výboru ZŠ Mladých pokolení v Kovačici z radov lokálnej samosprávy, ktorou sa stala Andrea Čížiková.