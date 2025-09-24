Dnes zasadali poslanci Zhromaždenia AP Vojvodiny, ktorí rokovali o 11 bodoch. Jedným z bodov bolo aj založenie nového kultúrneho strediska s názvom Srbské stredisko pre komiks a animáciu.
Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász rozhodnutie odôvodnil ako pokračovanie v rozvíjaní tohto druhu umenia, ktoré má podľa jeho slov vo Vojvodine dlhú tradíciu. Riaditeľom tohto strediska bude magister umenia Mileta Poštić a stredisko bude sídliť v Kreatívnom dištrikte v Novom Sade.
„Úlohou tohto strediska bude podporovať a rozvíjať súčasnú kultúrnu a umeleckú tvorbu, ako aj prepájať umenie s kreatívnym priemyslom. Dôraz bude kladený na komiks a digitálnu animáciu. Sú to oblasti, ktoré vo Vojvodine majú dlhú tradíciu a zároveň aj veľký potenciál,“ povedal predseda Juhász. Dodal, že osobitná pozornosť bude venovaná mladým ľuďom, organizovaniu digitálnych programov a dielní, ktoré budú viesť domáci a zahraniční odborníci.
Poslanci opozície rozhodnutie o založení strediska pochválili, no položili aj otázku, či bolo skutočne potrebné založiť ešte jednu verejnú ustanovizeň, alebo stredisko mohlo pôsobiť aj v rámci už existujúcich kultúrnych ustanovizní.