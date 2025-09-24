V stredu 24. septembra sa konalo 11. zasadnutie Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Prítomných bolo 22 výborníkov a na rokovacom programe bolo 14 bodov.
Na začiatku zasadnutia výborníci potvrdili mandát výborníčky Jany Stankovićovej-Labátovej, ktorá potom zložila výbornícky sľub. V pokračovaní zasadnutia na návrh predsedníčky obce Viery Krstovskej tajným hlasovaním – 15 hlasmi bola zvolená Jana Jelićová za novú členku Obecnej správy pre mládež a starostlivosť o rodinu.
Za poverencov Obce Báčsky Petrovec v miestnych spoločenstvách boli zvolení: v Báčskom Petrovci Ján Lačok a v Maglići Dušan Erak. Na otázku opozície, kedy budú vypísané voľby do rád miestnych spoločenstiev, keďže vypršali mandáty všetkým miestnym spoločenstvám v obci, predseda Zhromaždenia obce Michal Hataľa odpovedal, že voľby sa budú konať v rovnakom termíne pre všetky miestne spoločenstvá a že presný termín ešte nie je určený.
Výborníci väčšinou hlasov vymenovali Marínu Sabovú za riaditeľku VKP Komunalac v Báčskom Petrovci. Nasledovali posúdenia plánov, programov práce a finančných plánov na rok 2026 Múzea vojvodinských Slovákov, Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci a Knižnice Štefana Homolu v Petrovci, spolu s projekciami na roky 2027 a 2028. Na záver výborníci posúdili aj návrhy o udelení cien obce, a to: Cenu Obce Báčsky Petrovec udelia Knižnici Štefana Homolu v Báčskom Petrovci, Osobitné verejné uznanie Obce Báčsky Petrovec na rok 2025 Velimirovi Šešumovi a športové uznanie Obce Báčsky Petrovec za rok 2024 Jánovi Pavčokovi.