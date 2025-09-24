V New Yorku sa prezident Srbska Aleksandar Vučić stretol s americkým štátnym tajomníkom Markom Rubiom v rámci zasadania Valného zhromaždenia OSN, kde rokovali o prehĺbení partnerstva medzi Srbskom a USA, posilnení strategického dialógu a účasti USA na výstave EXPO 2027.
Vučić uviedol, že hlavné body diskusie tvorili ekonomika, obchod, otázka amerických ciel, investície, energetika a nové technológie, ako aj spoločné bezpečnostné výzvy.
Vyzdvihol tiež záväzok Srbska k mieru, jeho snahu o stabilitu a poďakoval USA za podporu bezpečnosti Srbov na Kosove, ako aj ich príspevok k dialógu medzi Belehradom a Prištinou.